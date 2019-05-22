Совет министров Болгарии утвердил проект соглашения с Грецией по IGB

22 мая 2019 12:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Совет министров Болгарии утвердил проект межгосударственного соглашения с Грецией по газовому интерконнектору Греция-Болгария (IGB), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Болгарию.

Как сообщает Trend в среду со ссылкой на болгарские СМИ, об этом говорится в сообщении Совета министров Болгарии.

Данное межправительственное соглашение установит налоговые рамки для проекта, говорится в сообщении.

«Межправительственное соглашение стабилизирует ставки корпоративного налога в Болгарии и Греции в течение 25 лет. Документ предусматривает избежание двойного налогообложения. В предлагаемом проекте межправительственного соглашения будет введен фиксированный корпоративный налоговый режим, который будет применяться в течение 25 лет с начала коммерческой эксплуатации интерконнектора. Фиксированный налоговый режим предполагает предсказуемость суммы затрат для инвесторов», - говорится в сообщении.

Как отмечается, заключение межправительственного соглашения подлежит ратификации парламентами Греции и Болгарии.

Отметим, что IGB - это газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности, добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ со второй стадии месторождения "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

Первоначальная мощность IGB составит три миллиарда кубометров газа.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Болгарская компания обжаловала решение о выборе подрядчика на поставку линейных труб для IGB
Энергетика 12:30
Посол: IGB является приоритетом для Греции, для энергетической стратегии ЕС (Эксклюзив)
Энергетика 10:02
Посол: IGB является приоритетом для Греции, для энергетической стратегии ЕС (Эксклюзив)
Энергетика 21 мая 17:33
Риад Абдул стал победителем Международного фестиваля популярной музыки DISCOVERY (ВИДЕО,ФОТО)
Культура 21 мая 12:48
В Афинах пройдет встреча представителей минобороны Турции и Греции
Турция 20 мая 13:19
Церемония закладки фундамента IGB состоится 22 мая
Энергетика 16 мая 17:49
Лента новостей
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики
Политика 13:40
В Баку во время финала Лиги Европы УЕФА банки будут работать в усиленном режиме
Общество 13:39
Баку станет местом битвы автоботов и десептиконов (ВИДЕО)
Культура 13:31
Petronas инвестировала значительные средства в освоение туркменского сектора Каспия
Энергетика 13:27
Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду сигарет
Происшествия 13:23
Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в побоях
В мире 13:22
Завтра в Баку местами будет дождливо
Общество 13:17
В Азербайджане взят курс на увеличение внутреннего производства семян (ИНТЕРВЬЮ)
Экономика 13:13
Гнездо орла! Памяти Национального героя Азербайджана (ФОТО)
Социум 13:11