Совет министров Болгарии утвердил проект соглашения с Грецией по IGB

БАКУ /Trend/ - Совет министров Болгарии утвердил проект межгосударственного соглашения с Грецией по газовому интерконнектору Греция-Болгария (IGB), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Болгарию.

Как сообщает Trend в среду со ссылкой на болгарские СМИ, об этом говорится в сообщении Совета министров Болгарии.

Данное межправительственное соглашение установит налоговые рамки для проекта, говорится в сообщении.

«Межправительственное соглашение стабилизирует ставки корпоративного налога в Болгарии и Греции в течение 25 лет. Документ предусматривает избежание двойного налогообложения. В предлагаемом проекте межправительственного соглашения будет введен фиксированный корпоративный налоговый режим, который будет применяться в течение 25 лет с начала коммерческой эксплуатации интерконнектора. Фиксированный налоговый режим предполагает предсказуемость суммы затрат для инвесторов», - говорится в сообщении.

Как отмечается, заключение межправительственного соглашения подлежит ратификации парламентами Греции и Болгарии.

Отметим, что IGB - это газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности, добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ со второй стадии месторождения "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

Первоначальная мощность IGB составит три миллиарда кубометров газа.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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