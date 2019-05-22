Премьер Болгарии: Строительство IGB приведет к реальной диверсификации источников поставок газа

22 мая 2019 18:07 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Интерконнектор Греция-Болгария (IGB), предусматривающий транспортировку азербайджанского газа в Болгарию, обеспечит реальную диверсификацию источников поставок газа.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Совет министров Болгарии, об этом сказал премьер-министр страны Бойко Борисов в ходе встречи с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом перед церемонией закладки IGB, которая состоялась 22 мая в Кирково (Болгария).

«Реализация проекта строительства Интерконнектора Греция-Болгария имеет ключевое значение для всего региона. Проект имеет стратегическое значение не только для наших двух стран, но и для всей Европы, включая страны Западных Балкан», - сказал премьер-министр.

Борисов отметил, что IGB приведет к реальной диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа.

IGB - это газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности, добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ со второй стадии месторождения "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

Первоначальная мощность IGB составит три миллиардов кубометров газа.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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