Нефть WTI подешевела на 3%

23 мая 2019 00:04 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть усилили снижение после публикации данных о росте запасов сырья в США за прошлую неделю, WTI подешевела примерно на 3%, свидетельствуют данные торгов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По состоянию на 21.24 (GMT+4) цена июльских фьючерсов на WTI опускалась на 3,14%, до 61,15 доллара, стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,09%, до 70,67 доллара за баррель.

Согласно данным еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 17 мая, увеличились на 4,7 миллиона баррелей, или на 1% - до 476,8 миллиона баррелей. Как отмечает агентство Рейтер, этот уровень стал максимальным с июля 2017 года.

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