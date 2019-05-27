Азербайджанская нефть подорожала

27 мая 2019 11:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли”, на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 24 мая составила 70,95 доллара за баррель, что на 0,05 доллара больше показателя четверга прошлой недели, сообщил Trend в понедельник источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light в пятницу прошлой недели составила 70,11 доллара за баррель, что на 0,04 доллара больше по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в пятницу прошлой недели составила 67,13 доллара за баррель, что на 0,01 доллара ниже по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 24 мая составила 68,50 доллара за баррель, что на 0,01 доллара дороже предыдущего показателя.

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