Доля Европы в мировом производстве природного газа снизится до 2,5% - «Газовый ОПЕК»

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что доля Европы в мировой добыче природного газа к 2040 году упадет до 2,5 процента.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал Генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Юрий Сентюрин в ходе конференции Caspian Oil and Gas в Баку.

«Добыча природного газа в европейском регионе не выглядит столь перспективной. Европа - единственный регион, где перспективы добычи природного газа снижаются по сравнению со всеми остальными регионами. По прогнозам, доля Европы в мировом производстве природного газа сократится до 2,5 процента по сравнению с нынешней долей чуть менее семи процентов. Это означает, что расширяются возможности для производителей и экспортеров газа по выходу на европейский рынок», - сказал Сентюрин.

Далее генсек ФСЭГ добавил, что европейский рынок продолжает оставаться впечатляющим для многих производителей, в том числе из Каспийского региона.

«На природный газ в Европе в настоящее время приходится около 23 процентов энергетического баланса континента. В ближайшие годы, согласно нашим прогнозам, в Европе будет происходить постепенное снижение общего потребления энергии. Тем не менее, спрос на газ сможет продемонстрировать некоторый рост. Природный газ будет единственным углеводородным ресурсом, который увеличит свою долю в энергетическом балансе континента, достигнув 26 процентов к 2040 году», - сказал Сентюрин.

Генсек ФСЭГ отметил, что на рынок выводятся новые энергоносители, в том числе из Каспийского региона, но спрос по-прежнему большой.

«Согласно нашим прогнозам, к 2040 году ожидается рост спроса на природный газ в среднем на 1,7 процента в год, что соответствует общему росту в 46 процентов. Электроэнергетика, промышленность и транспорт внесут наибольший вклад на увеличение спроса на газ, составив почти 65 процентов от общего спроса к 2040 году», - сказал Сентюрин.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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