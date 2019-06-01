Азербайджанская нефть дешевеет

1 июня 2019 14:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли”, на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 31 мая составила 67,09 доллара за баррель, что на 2,66 доллара меньше показателя четверга, сообщил Trend в субботу источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light в пятницу составила 66,34 доллара за баррель, что на 2,61 доллара меньше по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в пятницу составила 63,69 доллара за баррель, что на 2,58 доллара ниже по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 31 мая составила 65,61 доллара за баррель, что на 2,55 доллара дешевле предыдущего показателя.

Официальный курс на первое июня составляет 1,7 AZN/USD.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Цена нефти Brent упала ниже $62
Энергетика 00:31
Азербайджанская нефть дешевеет
Энергетика 31 мая 09:54
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 30 мая 17:19
Нефть Brent подешевела до $69,66 за баррель
В мире 29 мая 18:34
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 20-24 мая
Энергетика 27 мая 11:52
Азербайджанская нефть подорожала
Энергетика 27 мая 11:34
Лента новостей
В Казахстане впервые построят завод на базе иностранных технологий
Бизнес 15:51
Товарооборот Казахстана со странами СНГ растет
Бизнес 15:51
Азербайджанский фильм назван лучшим DaVinci International Film Festival (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 15:51
Еврокомиссия: Завершение первой очереди TANAP усилило роль Турции в укреплении энергобезопасности в ЕС
Энергетика 15:45
Айдын Мирзазаде: К сожалению, мое выступление в парламенте было истолковано иначе
Политика 15:41
В Азербайджане названы сроки приема документов для учителей, желающих поступить на работу
Общество 15:13
В Фонде помощи ВС Азербайджана собрано около 100 млн манатов
Политика 15:08
SOCAR и IBM создали прототип искусственного интеллекта для проектирования скважин
Энергетика 15:05
Арзу Рзаев приглашает на первый Бакинский фестиваль шансона (ВИДЕО)
Звёздный мир 15:00