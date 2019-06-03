Бахрейн разрешил компаниям с иностранным капиталом добывать нефть и газ

3 июня 2019 05:30 (UTC+04:00)

Премьер-министр Бахрейна и дядя короля принц Халифа бен Салман Аль Халифа издал указ, согласно которому компаниям с иностранным капиталом разрешается добыча нефти и природного газа на территории королевства, сообщает официальное информационное агентство островного государства BNA, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Компаниям с иностранным капиталом разрешается владеть 100% деятельности по добыче нефти и природного газа в королевстве Бахрейн", - цитирует агентство документ.

Согласно заявлению, иностранной головной компании необходимо иметь уже подписанный или находящийся на последней стадии подписания договор с правительством Бахрейна о разработке и производстве нефти и природного газа в стране.

Указ вступает в силу на следующий день после публикации его в официальном издании.

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