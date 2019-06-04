ОАО "Азерэнержи" проводит масштабную реконструкцию системы электроснабжения Баку и регионов

Баку /Trend/ - ОАО «Азерэнержи», с целью улучшения обеспечения электроэнергией Баку и прилегающих посёлков, а также регионов Азербайджана, наряду с электрическими станциями, проводит реконструкцию, комплексно-ремонтные и восстановительные работы на системно значимых 220 и 110-киловольтных подстанциях.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ОАО, 220- киловольтная подстанция «Хырдалан», подстанция «Мушфиг» в поселке Бадамдар, также станции в Баку и прилегающих поселках,а также в регионах полностью реконструируются 17 100-киловольтных подстанций. Работы уже завершены на подстанциях «Забрат» и «Сульфанол», расположенной в Сумгаите. Восстановительные работы на других подстанциях будут завершены в ближайшие месяцы.

Отметим, что реконструкция подстанций, в том числе, замена трансформаторов на более мощные, необходима для предотвращения перегрева оборудования и аварий.

В то же время, реконструкция крайне важна для перенаправления нагрузки с одной подстанции на другую, устранения потерь и самое главное более качественного обеспечения потребителей электрической энергией.

Как сообщает «Азерэнержи», осуществлено усиление подстанций на более чем 250 мегаватт-амперов, в результате ремонта трансформаторов, их замену на новые, в дополнение к реконструированным в рамках «Программы реабилитации» подстанций.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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