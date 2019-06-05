SOCAR увеличила доходы от продажи нефти и газа

БАКУ /Trend/ - Доходы азербайджанской госнефтекомпании SOCAR от продажи нефти по итогам 2018 года составили 58,5 миллиарда манатов, против 56,59 миллиарда манатов в 2017 году, сообщает Trend со ссылкой на консолидированный финансовый отчет компании за 2018 год.

Как говорится в отчете, из общего объема доходов 40,1 миллиарда манатов (24,8 миллиарда манатов в 2017 году) пришлись на поступления от продажи нефтепродуктов, а 3,89 миллиарда манатов (3,88 миллиарда манатов в 2017 году) - от продажи нефтехимической продукции.

По данным отчета, от продажи газа SOCAR в прошлом году получила доход в объеме 3,19 миллиарда манатов, против 2,67 миллиарда манатов.

На прочие доходы компании пришлись 5,3 миллиарда манатов, против 4,5 миллиарда манатов в 2017 году.

В настоящее время SOCAR является единственным в стране производителем нефтепродуктов, а также оперирует более чем 370 автозаправочными станциями в Швейцарии, Грузии, Румынии и Украине.

Официальный курс на 5 июня составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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