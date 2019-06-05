SOCAR проводит аудит и рассматривает возможность приобретения части акций Антипинского НПЗ

5 июня 2019 17:20 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Российская компания ООО «СОКАР ЭНЕРГОРЕСУРС» приобрела 80 процентов акций Антипинского НПЗ, сообщает в среду Trend со ссылкой на Сбербанк.

Её участниками является группа инвесторов и ПАО «Сбербанк».

Таким образом, совместное предприятие получило контроль над заводом, а также месторождениями в Оренбургской области, образующими активы группы Антипинского НПЗ.

Ключевыми задачами новых владельцев на данном этапе являются запуск работы завода и обеспечение его бесперебойного функционирования, поставки нефтепродуктов на внутренний рынок и их экспорт, сохранение стабильных налоговых поступлений в федеральный и региональный бюджеты.

Проект поддерживается азербайджанской нефтяной компанией SOCAR, которая обеспечивает институциональную экспертизу и операционное управление. SOCAR рассматривает вступление в проект на стороне инвесторов после проведения аудита активов в рамках установленных корпоративных процедур и оценки операционной деятельности.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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