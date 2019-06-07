Мурат Лекомпте: Проводится разработка ТЭО нового нефтехимического комплекса SOCAR и BP (Эксклюзив)

Эксклюзивное интервью АМИ Trend с руководителем отдела по внешним связям SOCAR Turkey Energy Муратом Лекомпте

НПЗ Star

"Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Star находится в стадии запуска. Процесс тестирования на заводе завершен, и все подразделения введены в эксплуатацию. Все идет по графику. Производство фактически началось. Завод производит реактивное топливо, дизельное топливо, сжиженный углеводородный газ и другие различные продукты. Производство будет расти со временем", - сказал Лекомпте.

Руководитель отдела отметил, что к концу текущего года на НПЗ Star будет переработано около восьми миллионов тонн сырой нефти.

"Большая часть сырой нефти в настоящее время импортируется из России. Но со временем мы будем покупать сырую нефть и из других источников, например, из Ирака (Basra Light)", - сказал Лекомпте.

Нефтехимический комплекс Petkim

Руководитель сказал, что нефтехимический комплекс Petkim является крупнейшим производителем нефтехимической продукции в Турции.

"В настоящее время комплекс обеспечивает около 20 процентов спроса на рынке. У Petkim имеется 2500-3000 клиентов в Турции. В основном это компании среднего бизнеса, которые приобретают продукцию Petkim и изготавливают готовую продукцию для конечных потребителей. За пределами Турции Petkim также экспортирует в 11 стран. Некоторые из них географически близки, а некоторые расположены далеко", - сказал Лекомпте.

Руководитель отдела отметил, что Petkim в настоящее время производит более 20 различных продуктов.

Поставки топлива компанией SOCAR в аэропорт Стамбула

Объем поставок топлива компанией SOCAR в аэропорт Стамбула составит в общей сложности 700 тысяч тонн реактивного топлива в год, сказал руководитель отдела.

"Пока мы только приступили к поставкам. Уже отправлено два танкера с НПЗ Star в аэропорт. Поставки только начались, и все идет по графику", - добавил Лекомпте.

Инвестиции SOCAR в Турцию

Азербайджан является крупнейшим международным инвестором в Турции, и крупнейшие вложения поступают от SOCAR. С 2008 года, когда SOCAR начал работать в Турции, общий объем инвестиций в эту страну составил 15 миллиардов долларов. Если сюда добавить запланированные суммы, то общая сумма инвестиций в Турцию со стороны компании SOCAR составили 19,5 миллиарда долларов", - сказал Лекомпте.

Говоря о будущих инвестициях, руководитель отдела особо отметил нефтехимиеский завод.

"Начиная с 2020 года, начнем строить новый нефтехимический завод, над проектом которого мы работаем. Окончательное инвестиционное решение по этому заводу должно быть принято в конце первого квартала 2020 года. Строительство завода займет два-три года, и надеюсь, что в 2022-2023 годах эта работа будет завершена. Это совместное предприятие SOCAR Turkey и BP. В настоящее время это единственный вынесенный на повестку дня проект. Сегодня мы заняты предварительным проектированием (FEED) и разработкой технико-экономических обоснований (ТЭО)", - сказал Лекомпте.

Руководитель отдела далее рассказал о приобретениях компании в этом году.

"Мы приобрели две газораспределительные компании "Бурсагаз" и "Кайсеригаз", у которых около 1,5 миллионов клиентов в этих городах. Наряду с этим, мы также приобрели еще три компании в этом году: компания по торговле электроэнергией, телекоммуникационная компания и компания, которая предоставляет услуги в энергетической отрасли. В текущем году мы приобрели пять компаний", - сказал Лекомпте.

Руководитель отдела отметил, что компания продолжит инвестировать в Турцию.

"Мы полагаем, что это хороший рынок и что экономика Турции сильна", - заключил Лекомпте.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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