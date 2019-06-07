Азербайджан и Россия могут создать совместное предприятие в области геологоразведки

БАКУ/Trend/ - Сегодня на площадке Петербургского международного экономического форума «Росгеология», Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе и Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) подписали трёхстороннее соглашение о сотрудничестве, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на АО «Росгеология».

Как отмечается, документ позволит создать основы для улучшения взаимодействия научных кругов России и Азербайджана, активного взаимодействия в сфере геологии.

Соглашение подписали Генеральный директор – Председатель Правления АО «Росгеология» Сергей Горьков, вице-президент Национальной академии наук Азербайджана Ибрагим Гулиев, ректор Российского государственного геологоразведочного университета Вадим Косьянов.

«Стороны намерены развивать взаимодействие в области науки, образования, подготовки высококвалифицированных отраслевых кадров, создания и внедрения инновационных технологий поисков и разведки месторождений полезных ископаемых. В рамках соглашения будет рассмотрена возможность создания совместного предприятия для реализации проектов в области геологического изучения недр, решения задач прогноза месторождений, разработки инновационных цифровых технологий», - говорится в информации.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.