Экспорт природного газа из Азербайджана вырос на 28%

11 июня 2019 22:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Экспорт природного газа из Азербайджана вырос на 28 процентов в годовом исчислении, увеличившись с 8,030 миллиарда стандартных кубометров в 2017 году до 10,276 миллиарда стандартных кубометров в 2018 году, передает Trend со ссылкой на ежегодный статистический бюллетень ОПЕК.

Как говорится в отчете, объемы добычи природного газа в стране увеличились с 16,9 миллиарда стандартных кубометров в 2017 году до 17,88 миллиарда стандартных кубометров в 2018 году, продемонстрировав рост на 5,8 процента в годовом исчислении.

Согласно данным ОПЕК, доказанные запасы природного газа в Азербайджане в 2018 году составили 1,269 триллиона стандартных кубометров, что аналогично показателям 2017 года.

Как сообщается, потребность Азербайджана в природном газе увеличилась на 27,8 процента в годовом исчислении - с 9,420 миллиарда стандартных кубометров в 2017 году до 12,041 миллиарда стандартных кубометров в 2018 году.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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