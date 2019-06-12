Total подала иск к Антипинскому НПЗ, покупку которого рассматривает SOCAR

БАКУ /Trend/ - Total Oil Trading, нефтетрейдинговое подразделение концерна, подал иск в размере 911,4 миллиона рублей (14,1 миллиона долларов) к Антипинскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ), на который также претендует SOCAR, сообщает в среду Trend со ссылкой на eadaily.com.

Иск подан в арбитражный суд Тюменской области.

Отметим, что 20 мая Антипинский НПЗ подал иск о признании себя банкротом. Сумма исковых требований по делу составляет 346,4 миллиарда рублей.

Пятого июня 80 процентов акций Антипинского НПЗ приобрела российская компания “СОКАР ЭНЕРГОРЕСУРС”. Ее участниками является группа инвесторов и Сбербанк.

Таким образом, совместное предприятие получило контроль над заводом, а также месторождениями в Оренбургской области, образующими активы группы Антипинского НПЗ.

Ключевыми задачами новых владельцев на данном этапе являются запуск работы завода и обеспечение его бесперебойного функционирования, поставки нефтепродуктов на внутренний рынок и их экспорт, сохранение стабильных налоговых поступлений в федеральный и региональный бюджеты.

Проект поддерживается азербайджанской нефтяной компанией SOCAR, которая обеспечивает институциональную экспертизу и операционное управление. SOCAR рассматривает вступление в проект на стороне инвесторов после проведения аудита активов в рамках установленных корпоративных процедур и оценки операционной деятельности.

Официальный курс на 12 июня составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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