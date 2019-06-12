Министр энергетики Азербайджана принял делегацию Бундестага (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В министерстве энергетики Азербайджана прошла встреча с делегацией во главе с вице-президентом Бундестага Германии Томасом Опперманом, сообщает в среду Trend со ссылкой на минэнерго.

На встрече были обсуждены отношения между двумя странами, вопросы энергетического сотрудничества и региональные вопросы.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов отметил высокий уровень азербайджано-германского сотрудничества и существующие возможности для его дальнейшего развития во многих сферах, в частности, в энергетическом секторе.

В ходе встречи обсуждались энергопроекты, реализуемые при участии немецких компаний, состояние реализации проекта Южный газовый коридор, предусматривающего транспортировку азербайджанского природного газа в Европу.

Томас Опперман высказался по поводу позиции Азербайджана на международной арене, добавив, что АР - важный партнер Европы в диверсификации энергоресурсов.

В ходе беседы было подчеркнуто, что межпарламентское сотрудничество имеет важное значение в развитии двусторонних связей, состоялся обмен мнениями по дальнейшему расширению сотрудничества в иных сферах.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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