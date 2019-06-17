Fitch предсказал продление сделки ОПЕК+ до конца года

17 июня 2019 20:34 (UTC+04:00)

Страны ОПЕК+, вероятнее всего, продлят соглашение о сокращении добычи нефти до конца 2019 года, хоть и с измененными параметрами, пишут аналитики Fitch в своем обновленном прогнозе по ценам на нефть и газ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы считаем, что сделка ОПЕК+ будет продлена как минимум до конца этого года, хотя ее параметры могут измениться. Как следствие, мы ожидаем, что рынок останется в целом сбалансированным, а среднегодовые цены на нефть сохранятся в соответствии с нашими существующими базовыми допущениями", - отмечают аналитики.

По прогнозу Fitch, стоимость нефти в 2019 году составит $65 за баррель.

Для многих ближневосточных членов ОПЕК, таких как ОАЭ и Кувейт, такая цена вполне комфортна, утверждают аналитики. Исключение составляет Саудовская Аравия, для которой бездефицитный бюджет начинается от $80 за баррель.

Впрочем, в долгосрочной перспективе, если политика ОПЕК + станет менее эффективной, среднегодовая стоимость нефти может опуститься до $57,5 за баррель, полагают эксперты агентства. Однако и при такой цене бизнес сланцевых компаний из США остается прибыльным, указывают они.

Страны ОПЕК+ с апреля обсуждают политику по добыче на второе полугодие. Но из-за неопределенностей и геополитических факторов соглашение об уровнях добычи пока не достигнуто. Сделка о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки, из которых на Россию приходится 228 тыс. баррелей в сутки, была заключена в декабре 2018 года и завершается 30 июня.

Встреча, на которой должно было быть принято решение, назначенная изначально на 25-26 июня в Вене, также будет перенесена. По всей видимости, она состоится в начале июля в Вене.

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