SOCAR планирует ввести в эксплуатацию новые АЗС

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR планирует в этом году ввести в эксплуатацию две новые автозаправочные станции (АЗС), сообщили Trend в азербайджанской госкомпании SOCAR.

Как отметили в SOCAR, АЗС планируется ввести в эксплуатацию в Баку и Шеки.

В компании сказали, что SOCAR также продолжает расширять сеть заправок по продаже сжатого природного газа (CNG).

"На данный момент в Азербайджане действуют 29 АЗС под брендом SOCAR", - сказали в госкомпании.

Ранее вице-президент SOCAR по производству Давид Мамедов сказал, что до конца года число пунктов по продаже сжатого природного газа в Азербайджане планируется довести до 14.

Напомним, что к розничной продаже CNG SOCAR Petroleum приступила в начале июля прошлого года.

На CNG в стране, в частности, работают некоторые пассажирские автобусы. CNG производится на Зых-Говсанском терминале SOCAR Petroleum.

В настоящее время SOCAR является единственным в Азербайджане производителем нефтепродуктов, а также оперирует более чем 370 автозаправочными станциями в Швейцарии, Грузии, Румынии и Украине.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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