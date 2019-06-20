SOCAR о ходе модернизации Бакинского НПЗ

20 июня 2019 07:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На сегодня параллельно реализуются вторая и третья стадии проекта модернизации Бакинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) имени Гейдара Алиева, сообщили Trend в азербайджанской госкомпании SOCAR.

Было отмечено, что новая битумная установка сдана в эксплуатацию в рамках первой стадии проекта и уже полностью функциональна.

Установка производит битум в объёмах, соответствующих спросу на внутреннем рынке.

Отметим, что в настоящее время проводится модернизация Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева, которая будет завершена в 2021 году. После модернизации производственная мощность НПЗ будет увеличена с шести миллионов до восьми миллионов тонн продукции в год, а эксплуатационный срок предприятия увеличится до 2040 года.

Действующая установка ЭЛОУ-АВТ на Бакинском НПЗ имени Гейдара Алиева была построена в 1976 году.

Стоимость модернизации Бакинского НПЗ оценивается примерно в 2,2 миллиарда долларов.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
SOCAR планирует ввести в эксплуатацию новые АЗС
Энергетика 19 июня 07:00
BP хочет войти в операционную компанию по TANAP
Экономика 18 июня 11:06
Газ с месторождения "Шах Дениз" дошел до греческой границы
Экономика 17 июня 11:54
Romgaz: IGB открывает возможности для поставок газа в Румынию через «Южный газовый коридор»
Энергетика 17 июня 07:00
Названы ожидаемые объемы добычи с месторождения "Умид"
Экономика 16 июня 13:00
Казахстан начал транспортировку буровой установки в Баку
Энергетика 15 июня 13:53
Лента новостей
Новая Зеландия потратит 136 миллионов долларов на выкуп оружия у населения
Другие страны 07:37
В Иране заявили о сбитом беспилотнике США
Политика 07:21
Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Пхеньян
Китай 07:01
ВОЗ заявила о нехватке средств на борьбу с Эболой в ДР Конго
Другие страны 06:56
В Италии мини-отели теперь обязаны кормить гостей местными продуктами
Европа 06:34
Метеорологи назвали новые мировые температурные рекорды
В мире 06:25
Трамп подтвердил встречу с Путиным на саммите G20
США 06:08
Новый и.о. главы Пентагона посетит министерскую встречу НАТО
США 05:47
Пентагон направит на Ближний Восток комплексы Patriot, беспилотники и самолеты-разведчики
США 05:26