SOCAR о ходе модернизации Бакинского НПЗ

БАКУ /Trend/ - На сегодня параллельно реализуются вторая и третья стадии проекта модернизации Бакинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) имени Гейдара Алиева, сообщили Trend в азербайджанской госкомпании SOCAR.

Было отмечено, что новая битумная установка сдана в эксплуатацию в рамках первой стадии проекта и уже полностью функциональна.

Установка производит битум в объёмах, соответствующих спросу на внутреннем рынке.

Отметим, что в настоящее время проводится модернизация Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева, которая будет завершена в 2021 году. После модернизации производственная мощность НПЗ будет увеличена с шести миллионов до восьми миллионов тонн продукции в год, а эксплуатационный срок предприятия увеличится до 2040 года.

Действующая установка ЭЛОУ-АВТ на Бакинском НПЗ имени Гейдара Алиева была построена в 1976 году.

Стоимость модернизации Бакинского НПЗ оценивается примерно в 2,2 миллиарда долларов.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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