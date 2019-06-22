Азербайджанская нефть дорожает

22 июня 2019 11:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли”, на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 21 июня составила 66,76 доллара за баррель, что на 1,05 доллара выше цены, по состоянию на четверг, сообщил в субботу Trend источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light в пятницу составила 64,98 доллара за баррель, что осталось без изменений по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта в пятницу составила 62,98 доллара за баррель, что на 2,17 доллара выше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 21 июня составила 66,03 доллара за баррель, что на 1,06 доллара дороже предыдущего показателя.

Официальный курс на 22 июня составляет 1,7 AZN/USD.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 17-21 июня
Энергетика 11:38
Азербайджанская нефть подорожала
Энергетика 21 июня 16:33
Цена нефти Brent на торгах в Лондоне превысила $65 за баррель
В мире 21 июня 09:58
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 20 июня 15:46
Азербайджанская нефть подорожала
Энергетика 19 июня 18:28
Баррель WTI подорожал почти на 4% на объявлении Трампа о встрече с Си Цзиньпином
Энергетика 19 июня 06:41
Лента новостей
Президент Грузии провела встречу с иностранными дипломатами
Южный Кавказ 11:41
В Баку состоялся очередной выпуск курсантов Военной академии и Высшей военной школы им. Г. Алиева (ФОТО)
Политика 11:40
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Финансы 11:39
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 11:39
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 17-21 июня
Энергетика 11:38
Туркменистан лоббирует проект транспортного коридора из Афганистана в Турцию через Азербайджан
Бизнес 11:37
Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в Баку объявляет прием студентов на 2019/2020 учебный год
Азербайджан 11:28
При пожаре в центре Парижа погибли три человека
Другие страны 11:24
Глава сил самообороны Японии посетил Израиль
Израиль 11:15