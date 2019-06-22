Азербайджанская нефть дорожает

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли”, на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 21 июня составила 66,76 доллара за баррель, что на 1,05 доллара выше цены, по состоянию на четверг, сообщил в субботу Trend источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light в пятницу составила 64,98 доллара за баррель, что осталось без изменений по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта в пятницу составила 62,98 доллара за баррель, что на 2,17 доллара выше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 21 июня составила 66,03 доллара за баррель, что на 1,06 доллара дороже предыдущего показателя.

Официальный курс на 22 июня составляет 1,7 AZN/USD.

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