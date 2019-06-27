Fitch прогнозирует дальнейшее падение нефтедобычи

27 июня 2019 15:10 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Эксперт: Соглашение ОПЕК+ может быть продлено
Энергетика 13:07
Wood Mackenzie: Ожидается переполнение мирового рынка нефти
Энергетика 10:26
Азербайджан выступает за продление сделки ОПЕК+
Экономика 24 июня 12:08
Италия - лидер по импорту казахской нефти
Энергетика 18 июня 17:15
В прошлом году SOFAZ получил больше средств от АЧГ, меньше от "Шах Дениз"
Экономика 17 июня 14:01
Азербайджан в мае повысил нефтедобычу, выполняет обязательства ОПЕК+
Экономика 11 июня 12:12
Лента новостей
GM Uzbekistan сертифицировал седан R3 для России
Бизнес 16:46
Отношения между Азербайджаном и Евросоюзом интенсивно развиваются
Политика 16:45
В Узбекистане планируют построить туркомплекс за $500 млн
Туризм 16:35
Макрон хочет убедить Трампа частично отказаться от санкций против Ирана
Европа 16:35
В Индии одиннадцать человек погибли при падении автомобиля в ущелье
Другие страны 16:29
Первый пилотируемый космический старт в 2020 году назначили на 15 апреля
Другие страны 16:27
Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию автодороги Ходжасан-Локбатан
Политика 16:24
В Азербайджане производство ряда категорий сельскохозтехники освобождается от НДС
Экономика 16:21
В казахстанском городе Арысь восстанавливают движение поездов
Казахстан 16:17