Узбекистан и Афганистан подпишут долгосрочный контракт на поставку электроэнергии

28 июня 2019 18:01 (UTC+04:00)

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