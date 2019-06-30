Ягшыгельди Какаев: Первый в мире завод по производству бензина из газа расширит экспортные возможности Туркменистана

АШХАБАД - БАКУ /Trend/ - Открытие первого в мире завода по производству синтетического бензина из природного газа в промышленном масштабе в Ахалском велаяте расширит экспортные возможности страны, сказал на брифинге советник президента Туркменистана по вопросам нефти и газа Ягшыгельди Какаев по случаю сдаче в эксплуатацию нового газохимического комплекса, сообщает корреспондент Trend с места события.

«Грандиозный проект осуществлен в рамках государственной программы социально-экономического развития, реализации международных проектов, коренной реконструкции топливно-энергетического комплекса страны, производства передовых инновационных технологий. В свете диверсификации топливно-энергетического комплекса, Туркменистан особое внимание уделяет перерабатывающим и газотехническим направлениям. На сегодняшний день с экономической точки зрения является не реализация газа в виде сырья, а вывод на международный рынок продукций переработок. Создание подобных производств- это важное направление дальнейшего развития экономики Туркменистана, обеспечение энергетической, экологической и технологической безопасности, диверсификация рынков сбыта углеводородных ресурсов», - отметил Ягшыгельди Какаев.

По словам госсоветника, Туркменистан не представляет обеспечение своей энергетической безопасности без экологических вопросов, и «зеленая экономика» является приоритетной в реализации проектов. Завод в Овадандепе в Ахалском велаяте на сегодня единственный в мире, который производит экологически чистый синтетический бензин из природного газа. Туркменский синтетический бензин по своим характеристикам выгодно отличается от обычного, получаемого из нефти. В новом продукте нет сернистых соединений и азотосодержащих органических соединений, вредных для окружающей среды.

Закладка газохимического комплекса в Овадандепе прошла 26 августа 2014 года при участии президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Завод начали строить в соответствии с договором, заключенным между Государственным концерном "Туркменгаз" и японско-турецким консорциумом компаний Kawasaki Heavy Industries Ltd и Rönesans Endüstri Tesisleri Inşaat Sanaýi ve Ticaret A.Ş. Стоимость проекта - около 1,7 миллиарда долларов США. В финансировании проекта принял участие Банк международного сотрудничества Японии. Комплекс оснащен современным оборудованием и передовыми технологиями от ведущих мировых производителей США, Великобритании, Франции, Нидерландов, Швеции, Японии, Кореи, Индии и других стран.

Проект GTG (Gas to gasoline) на основе технологии TIGAS датской компании Haldor Topsоe позволяет выпускать бензин высокого качества с минимальными энергозатратами и воздействием на экологию. Завод будет ежегодно перерабатывать 1,78 миллиарда кубов «голубого топлива» в 600 тысяч тонн бензина марки ЕСО-93, а также 12 тысяч тонн очищенного дизельного топлива и 115 тысяч тонн сжиженного газа. Здесь будут трудиться около 800 человек. Стоимость литра бензина - 2 туркменских маната (приблизительно 60 центов).

(Автор: Вугар Иманов)

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