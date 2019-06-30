Министр нефти Омана выступил за продление сделки ОПЕК+

Министр нефти Омана Мухаммед ар-Румхи считает, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти необходимо продлить, поскольку рынку нужна поддержка, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я думаю, да", - ответил он на вопрос, есть ли необходимость в продлении соглашения.

При этом на вопрос, в чем выражается необходимость, министр ответил: "Вы видели, какой хрупкой была цена пару недель назад. Нам нужно подзарядить (рынок - ред.)".

В то же время ар-Румхи не стал уточнять, какую цену на нефть он считает хорошей.

"Я не знаю, вопрос заключается в хорошем объеме (предложения на рынке). Мы не говорим о ценах. Рынок определяет цену, а мы определяем объем (предложения на нем)", - заключил он.

Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из них на Россию приходится 228 тысяч баррелей. Дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+, в том числе возможность его продления на второе полугодие 2019 года, будет определена на встречах всех участников альянса 1-2 июля в Вене.

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