Ирак и Казахстан выступили за продление сделки ОПЕК + на полгода

Ирак и Казахстан поддерживают продление сделки ОПЕК+ на шесть месяцев. Об этом сообщили журналистам министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан и министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы предпочитаем шесть месяцев", - сказал аль-Гадбан. На такой же срок поддерживает продление соглашения ОПЕК+ и Казахстан.

Бозумбаев отметил, что представители страны не обсуждали с представителями ОПЕК и "не ОПЕК" продление сделки по снижению добычи на девять месяцев.

"Мы не обсуждали на девять [месяцев] еще ни с кем. Впервые слышим из прессы, что якобы россияне с саудитами договорились об этом. С нами никто не обсуждал", - сказал он ТАСС.

Бозумбаев добавил, что продление сделки ОПЕК+ не повлияет на планы Казахстана по росту добычи нефти на Кашагане, она будет снижаться за счет других месторождений.

"Не повлияет", - сказал он, отвечая на вопрос может ли продление сделки отразиться на планах разработки Кашаганского месторождения. Министр пояснил, что Астана будет выполнять свои обязательства за счет снижения добычи на других месторождениях.

Также он сообщил, что Казахстан не планирует просить об изменении квот для страны при продлении сделки ОПЕК+. "Думаю, нет. Думаю, не будем просить", - сказал собеседник агентства.

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