Ирак и Казахстан выступили за продление сделки ОПЕК + на полгода

1 июля 2019 04:28 (UTC+04:00)

Ирак и Казахстан поддерживают продление сделки ОПЕК+ на шесть месяцев. Об этом сообщили журналистам министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан и министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы предпочитаем шесть месяцев", - сказал аль-Гадбан. На такой же срок поддерживает продление соглашения ОПЕК+ и Казахстан.

Бозумбаев отметил, что представители страны не обсуждали с представителями ОПЕК и "не ОПЕК" продление сделки по снижению добычи на девять месяцев.

"Мы не обсуждали на девять [месяцев] еще ни с кем. Впервые слышим из прессы, что якобы россияне с саудитами договорились об этом. С нами никто не обсуждал", - сказал он ТАСС.

Бозумбаев добавил, что продление сделки ОПЕК+ не повлияет на планы Казахстана по росту добычи нефти на Кашагане, она будет снижаться за счет других месторождений.

"Не повлияет", - сказал он, отвечая на вопрос может ли продление сделки отразиться на планах разработки Кашаганского месторождения. Министр пояснил, что Астана будет выполнять свои обязательства за счет снижения добычи на других месторождениях.

Также он сообщил, что Казахстан не планирует просить об изменении квот для страны при продлении сделки ОПЕК+. "Думаю, нет. Думаю, не будем просить", - сказал собеседник агентства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Министр нефти Омана выступил за продление сделки ОПЕК+
Энергетика 30 июня 23:08
Поверенный в делах Ирака вызван в МИД Турции
Турция 30 июня 20:15
Страны ОПЕК+ в июне выполнили соглашение о сокращении добычи на 163% от плана - источник
Энергетика 30 июня 19:30
Министр энергетики Саудовской Аравии считает, что сделку ОПЕК+ продлят на девять месяцев
Энергетика 30 июня 05:00
В Басре в результате столкновений протестующих с полицией есть раненые
Арабские страны 30 июня 03:00
В Ираке ликвидировали пять боевиков ИГ
Арабские страны 30 июня 00:50
Лента новостей
В Сирии сообщили о четырех жертвах воздушной атаки на окрестности Дамаска (Обновлено)
Арабские страны 04:45
ЗРК С-400 будут доставлены в течение 10 дней - Эрдоган
Турция 04:06
В США десять человек погибли в результате крушения самолета
США 03:33
Атаку на окрестности Дамаска совершили ВВС Израиля
Израиль 03:22
В КНДР назвали встречу Трампа и Ким Чен Ына "исторической" и "удивительной"
США 02:55
Число жертв протестов в Судане достигло семи человек
Другие страны 02:43
Генсек ООН поприветствовал стремление США и КНДР возобновить рабочий диалог
В мире 02:10
Туск приостановил саммит ЕС, чтобы провести двусторонние встречи с лидерами
Европа 01:41
Власти востока Ливии заявили о задержании турецких граждан
Арабские страны 01:21