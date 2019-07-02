Азербайджан поддержал продление срока сделки ОПЕК+ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан поддержал продление соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ еще на девять месяцев, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Согласно сообщению, сделка была продлена до конца первого квартала 2020 года. Квоты стран ОПЕК+ остаются неизменными.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов высоко оценил этот шаг и отметил его, как историческое событие.

Шахбазов также отметил, что Хартия о сотрудничестве, подписанная странами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК, позволит сделать все возможное для поддержания баланса нефтяного рынка.

По итогам обсуждений, страны ОПЕК и страны, не являющиеся членами организации, в том числе Азербайджан, подписали «Декларацию о сотрудничестве».

Исполнение «Декларации о сотрудничестве» планируется с первого июля 2019 года по 31 марта 2020 года.

ОПЕК и ряд не входящих в данную организацию стран (ОПЕК +) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.