Является ли решение ОПЕК полезным для глобальной экономики?

2 июля 2019 20:20 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
ОПЕК сделала свою работу, но но есть много неопределенностей
Энергетика 19:03
Решение ОПЕК: Что должно тревожить нефтяной сектор США?
Энергетика 18:26
Генсек ОПЕК: новые страны могут присоединиться к хартии ОПЕК+ на встрече в декабре
Другие страны 17:31
Страны ОПЕК + решили продлить срок сделки по сокращению добычи нефти
Энергетика 17:26
Азербайджан поддержал продление срока сделки ОПЕК+ (ФОТО)
Энергетика 17:23
Сделка ОПЕК+ не повлияет на Казахстан - минэнерго
Энергетика 13:02
Лента новостей
Посол Муриэль Пеневейре: Швейцария заинтересована во всестороннем сотрудничестве с Азербайджаном (ФОТО)
Политика 20:13
Закир Гасанов посетил мать Национального героя Азербайджана, проходящую лечение в Минске (ФОТО)
Общество 20:05
Минэнерго Азербайджана выполнило задачи стратегической дорожной карты на первое полугодие
Бизнес 19:47
Президент Ильхам Алиев расширил полномочия Агентства по развитию МСБ с целью поддержки предпринимательства
Политика 19:35
ОПЕК сделала свою работу, но но есть много неопределенностей
Энергетика 19:03
Комитет по вопросам имущества Азербайджана провел очередной аукцион по приватизации (ФОТО)
Общество 18:50
Будет рассмотрена жалоба осужденных по делу о пожаре в наркологическом центре
Происшествия 18:42
Президент Ильхам Алиев поздравил белорусского коллегу
Политика 18:41
Решение ОПЕК: Что должно тревожить нефтяной сектор США?
Энергетика 18:26