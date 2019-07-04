В SOCAR состоялась встреча с представителями компании "Baker Hughes GE"

4 июля 2019 10:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев принял делегацию под руководством председателя и генерального исполнительного директора компании "Baker Hughes GE" Лоренцо Симонелли, сообщает в четверг Trend со ссылкой на SOCAR.

Во время встречи были обсуждены текущие изменения и процессы трансформации, происходящие в мировом нефтяном секторе, а также вопросы повышения роли новых и цифровых технологий в нефтяной промышленности.

Также состоялся обмен мнениями по углублению существующего сотрудничества между компаниями, росту добычи на месторождениях, эксплуатируемых SOCAR, восстановлению добычи на старых скважинах, применению подводных технологий в новых проектах.

На встрече было затронуто сотрудничество Baker Hughes GE с Бакинской высшей школой нефти, отмечена важность этого сотрудничества по подготовке кадров высокого уровня в Азербайджане.

Напомним, что "Baker Hughes GE" функционирует в Азербайджане с 1990 года. Наряду с SOCAR компания сотрудничает с BP, TOTAL, Equinor, а также с компаниями Caspian Drilling Company.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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