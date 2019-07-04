SOCAR и ПРООН обсудили перспективные планы (ФОТО)

4 июля 2019 11:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Между делегациями, возглавляемыми президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым и резидентом-представителем Программы развития ООН (ПРООН) в Азербайджане Алессандром Фракасетти, состоялась встреча, сообщает в четверг Trend со ссылкой на SOCAR.

Во время встречи состоялся обмен мнениями по продолжению сотрудничества в сфере экологии и охраны окружающей среду между SOCAR и ПРООН, обсуждены перспективные планы.

Было отмечено, что обе структуры заинтересованы в экологических проектах.

На встрече были обсуждены перспективы совместной работы в проектах по очистке загрязненных нефтью территорий и воды, созданию зеленых территорий на очищенных территориях, модернизации газопроводов по окончанию проекта «План национальной деятельности по обеспечению эмиссии углеводородов в потребительском секторе Азербайджана».

С июля 2015 года SOCAR и азербайджанское представительство ПРООН реализуют проект «Национальные планы деятельности по сокращению углеродных выбросов в топливно-энергетическом комплексе Азербайджана» (NAMA).

Проект NAMA, предусмотренный сроком на пять лет, финансируется Глобальный экологическим фондом (GEF) и ПРООН, и нацелен на поддержку Стратегии SOCAR по уменьшению влияний климатических изменений.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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