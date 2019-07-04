Казахстан и французская Total договорились о продолжении сотрудничества

4 июля 2019 20:13 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
«КазМунайГаз» совместно с крупной итальянской компанией Eni начнет разработку нового морского участка
Энергетика 16:45
Казахстан о введении автоматизированного контроля за тяжеловесными машинами
Бизнес 16:03
Казахстан принимает меры для наращивания транзитных потоков из Китая
Бизнес 14:46
Маслозавод Казахстана выйдет на внутренний рынок страны
Бизнес 12:55
Авиаперевозчик Казахстана увеличит объемы пассажироперевозок
Бизнес 12:34
В Казахстане построят склады
Бизнес 11:26
Лента новостей
На 43 сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО был принят ряд решений о культурных и природных памятниках Пакистана (ФОТО)
Политика 20:01
В Азербайджане будет создано 10 новых центров по профессионально-социальной реабилитации инвалидов
Общество 19:56
Ограничена деятельность цеха по производству молочной продукции в Сабунчинском районе (ФОТО)
Общество 19:35
Новруз Мамедов избран председателем наблюдательного совета ГНФАР на следующий срок
Экономика 19:28
Азербайджанская компания завершает разработку плана по установке металлоконструкций на крупном предприятии
Бизнес 19:14
Мария Захарова: Позиция России по нагорно-карабахскому урегулированию не изменилась
Нагорно-карабахский конфликт 18:57
Установлены размеры вознаграждения за самые высокие результаты для азербайджанских спортсменов и их тренеров на II Евроиграх в Минске
Политика 18:52
Минналогов Азербайджана внедряет кассовые аппараты нового поколения
Экономика 18:32
Граждане Азербайджана смогут обращаться в службы занятости в электронном виде
Бизнес 18:27