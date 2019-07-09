Азербайджанская нефть подорожала

9 июля 2019 11:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли”, на базисе CIF в итальянском порту Аугуста восьмого июля составила 66,55 доллара за баррель, что на 0,52 доллара больше показателя пятницы, сообщил во вторник Trend источник в нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light в понедельник составила 65,84 доллара за баррель, что на 0,54 доллара выше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт нефти по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта в понедельник составила 62,50 доллара за баррель, что на 0,38 доллара выше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемого в Северном море, восьмого июля составила 65,07 доллара за баррель, что 3,1 доллара выше предыдущего показателя.

Официальный курс на девятое июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 1-5 июля
Энергетика 8 июля 11:51
Аналитик: Азербайджан полностью выполнил свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+
Энергетика 8 июля 09:34
Азербайджанская нефть подорожала
Энергетика 5 июля 11:33
Азербайджанская нефть подорожала
Энергетика 4 июля 16:18
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 3 июля 19:36
Азербайджанская нефть подорожала
Энергетика 1 июля 17:39
Лента новостей
Вырос пассажиропоток в аэропортах Грузии
Туризм 11:44
В Якутии прошли Дни азербайджанской поэзии (ФОТО)
Культура 11:43
Минфин Узбекистана расшифровал параметры внешнего долга
Финансы 11:41
В Бакинской высшей школе нефти откроется Академия «Cisco» (ФОТО)
Экономика 11:37
С приложением “Kabinetim” от Azercell управлять номером теперь намного легче
ИКТ 11:29
В Казахстане начнется производство продукции немецкого бренда
Бизнес 11:27
Узбекистан построит в Таджикистане металлообрабатывающий завод
Бизнес 11:23
На востоке Китая нашли гробницу периода династии Юань
Другие страны 11:22
Госслужба трудовой инспекции Азербайджана ответила на более чем 7,6 тыс. обращений граждан
Общество 11:21