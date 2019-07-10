Азербайджанская нефть подешевела

10 июля 2019 12:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли”, на базисе CIF в итальянском порту Аугуста девятого июля составила 65,78 доллара за баррель, что на 0,77 доллара меньше показателя понедельника, сообщил в среду Trend источник в нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light во вторник составила 65,08 доллара за баррель, что на 0,76 доллара ниже предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт нефти по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта во вторник составила 61,74 доллара за баррель, что на 0,76 доллара выше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемого в Северном море, девятого июля составила 64,29 доллара за баррель, что на 0,78 доллара ниже предыдущего показателя.

Официальный курс на десятое июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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