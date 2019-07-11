В Мексиканском заливе в США сократилась добыча нефти из-за угрозы шторма

11 июля 2019 02:44 (UTC+04:00)

Энергокомпании сократили добычу нефти в Мексиканском заливе в США на 31,9% из-за тропической бури, которая может перерасти в шторм, сообщило Бюро по безопасности и экологическому контролю США (Bureau of Safety and Environmental Enforcement, BSEE), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Компании эвакуировали персонал с 15 добывающих платформ и 4 установок в среду.

Остановлена добыча 602,7 тысячи баррелей нефти в день и 496,2 миллиона кубических футов газа в день (около 18% от общей добычи газа в регионе).

Ранее СМИ сообщали, что персонал эвакуируют, в частности, такие компании, как Chevron, Royal Dutch Shell Plc, BP Plc и BHP Group.

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