Все три НПЗ Казахстана приостановили работу

11 июля 2019 13:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Все три нефтеперерабатывающих завода Казахстана приостановили часть производства на внеплановый ремонт, что приведет к сокращению выпуска светлых нефтепродуктов в республике на 15-20 процентов относительно запланированного объема, сообщает Trend со ссылкой на агентство Reuters.

Как сообщает агентство, четвертого июля на Павлодарском нефтехимическом заводе произошла авария на одной из установок комплекса глубокой переработки мазута. Предполагается, что ремонт оборудования займет около 10 дней.

В свою очередь, на Шымкентском заводе с шестого июля была остановлена установка каталитического риформинга (промышленный процесс переработки бензиновых и лигроиновых фракций нефти), сказано в сообщении.

Что касается третьего завода, то Атырауский НПЗ был вынужден остановиться на ремонт раньше срока, вследствие чего предприятие так, и не смогло завершить работы на установке риформинга.

Как результат выпуск бензина на трех НПЗ в июле может сократиться на 70-80 тысяч тонн, дизтоплива - на 20-30 тысяч тонн. Минэнерго Казахстана уже внесло корректировки в график поставок топлива на внутренний и внешний рынки. Дефицит на внутреннем рынке страны пока не прогнозируется.

Официальный курс на 11 июля составляет 384.46 KTZ/USD.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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