Азербайджанская нефть значительно подорожала

11 июля 2019 15:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли”, на базисе CIF в итальянском порту Аугуста десятого июля составила 68,11 доллара за баррель, что на 2,33 доллара больше показателя вторника, сообщил в четверг Trend источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light в среду составила 67,41 доллара за баррель, что на 2,33 доллара выше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт нефти по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта в среду составила 64,06 доллара за баррель, что на 2,32 доллара выше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемого в Северном море, десятого июля составила 66,66 доллара за баррель, что на 2,37 доллара выше предыдущего показателя.

Официальный курс на 11 июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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