Президент MEDEF: Французские компании заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном (ФОТО)

11 июля 2019 17:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Французские компании заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном в сферах информационных технологий, сельского хозяйства, охраны окружающей среды и туризма.

Об этом, как сообщает в четверг Trend со ссылкой на азербайджанскую госкомпанию SOCAR, сказал президент Бизнес-совета Организации предпринимателей Франции (MEDEF) Жоффруа Ру де Безье на встрече с президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым.

Де Безье отметил, что в Азербайджане созданы благоприятные условия для деятельности иностранных компаний.

Президент Бизнес-совета также отметил успешное сотрудничество между странами в энергетическом секторе.

Абдуллаев, в свою очередь, отметил успешную деятельность французских компаний в Азербайджане и подчеркнул плодотворное сотрудничество между SOCAR и французскими компаниями в рамках региональных и глобальных энергетических проектов.

Президент SOCAR также добавил, что сотрудничество с французскими предпринимателями будет расширено.

Отметим, что французская нефтегазовая компания Total ведет активную деятельность в Азербайджане. Компания подписала соглашение о разделе продукции с SOCAR, и сейчас разрабатывает месторождение на паритетных началах с Госнефтекомпанией.

Об открытии месторождения "Абшерон" было объявлено в сентябре 2011 года. Для уточнения данных было принято решение о бурении бокового ствола первой разведочной скважины. Работы были завершены в 2012 году.

Результаты бурения первой разведочной скважины показали наличие коммерчески привлекательных запасов газа и конденсата. По оценке геологов Total, запасы "Абшерон" составляют 326 миллиардов кубических метров газа и 108 миллионов тонн конденсата.

Согласно информации Total, первый газ с месторождения "Абшерон" планируется получить в конце 2020 года.

Работы в рамках первой фазы разработки месторождения "Абшерон" продолжаются. Бурение первой скважины, с которой будет вестись добыча, началось в феврале текущего года и планируется завершить осенью 2019 года.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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