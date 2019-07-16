В трех провинциях Турции началась приватизация земель в рамках работ по разведке нефти и газа

16 июля 2019 11:10 (UTC+04:00)

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