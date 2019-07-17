Посол США о роли TAP как движущей силы экономических возможностей

17 июля 2019 15:42 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - США хотят, чтобы энергоресурсы были движущей силой экономических возможностей, в том числе за счет Трансадриатического трубопровода (TAP), предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу.

Как передает Trend со ссылкой на посольство США в Греции, об этом сказал посол США в Греции Джеффри Пайетт в ходе 23-го «круглого стола» по экономике в правительстве.

«Мы хотим, чтобы энергоресурсы были движущей силой экономических возможностей, в том числе благодаря таким проектам, как Трансадриатический трубопровод (TAP) и новое соглашение между Hellenic Petroleum, Total и ExxonMobil по разведке на шельфе», - сказал дипломат.

Пайетт отметил, что первые поставки газа через TAP намечены на 2020 год, и в настоящее время проводится маркет-тест, чтобы удвоить пропускную способность трубопровода в ближайшие несколько лет.

Кроме того, он отметил, что начало строительства газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB) и значительный рост экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из США в Грецию свидетельствует о том, что мировые газовые рынки меняются быстрыми темпами.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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