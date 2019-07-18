Производство электроэнергии в Азербайджане растет

18 июля 2019 11:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2019 года электростанции в Азербайджане выработали 11,96 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 5,6 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает в четверг Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.

Из общего объема произведенной за указанный период электроэнергии на товарную пришлось 11,5 миллиарда киловатт-часов, что на 5,8 процента больше, чем в январе-июне 2018 года.

Из общего объема произведенной за отчетный период электроэнергии (товарной) на долю теплоэлектростанций (ТЭС) пришлось 10,6 миллиарда киловатт-часов, что на 7,1 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Гидроэлектростанциями (ГЭС) Азербайджана за указанный период были выработаны 859 миллионов киловатт-часов электроэнергии (сокращение на 12,9 процента).

За отчетный период мощностями по генерации энергии ветра в Азербайджане были произведены 57,7 миллиона киловатт-часов электроэнергии (рост за год в 8,5 раза), мощностями по генерации солнечной энергии – 21,1 миллиона киловатт-часов электроэнергии (рост на 9,3 процента).

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

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