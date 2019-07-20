Цена нефти Brent поднялась на 2% на фоне нового инцидента в Ормузском проливе

20 июля 2019 00:41 (UTC+04:00)

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,98%, до $63,18 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 23:40 (GMT+4), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Нефть дорожает на фоне сообщений о том, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) задержал британский нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе в связи с нарушением международных правил. По данным КСИР, танкер сопровожден до берега, где будут проведены необходимые проверки. На борту находятся 23 моряка, информации о пострадавших не поступало.

Как сообщил телеканал Sky News, МИД и Министерство обороны Соединенного Королевства в срочном порядке проверяют информацию о задержании судна.

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