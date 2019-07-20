BP представит правительству Азербайджана коммерческое предложение

20 июля 2019 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - До конца следующей недели BP Azerbaijan представит правительству Азербайджана коммерческое предложение, связанное с производством альтернативной энергетики.

Об этом сказал Trend вице-президент BP Azerbaijan Бахтияр Асланбейли.

"Мы вели долгие обсуждения по этому вопросу и уже собираемся выступить с предложением перед правительством", - сказал Асланбейли.

Вице-президент сказал, что предложения будут связаны с солнечной и ветряной энергетикой.

Отметим, что в декабре прошлого года BP-Azerbaijan и министерство энергетики Азербайджана подписали меморандум о взаимопонимании в целях совместного изучения потенциальных возможностей развития возобновляемой энергетики.
Согласно меморандуму, планируется разработать юридические основы функционирования данной сферы.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

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