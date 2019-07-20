BP представит правительству Азербайджана коммерческое предложение

БАКУ /Trend/ - До конца следующей недели BP Azerbaijan представит правительству Азербайджана коммерческое предложение, связанное с производством альтернативной энергетики.
Об этом сказал Trend вице-президент BP Azerbaijan Бахтияр Асланбейли.
"Мы вели долгие обсуждения по этому вопросу и уже собираемся выступить с предложением перед правительством", - сказал Асланбейли.
Вице-президент сказал, что предложения будут связаны с солнечной и ветряной энергетикой.
Отметим, что в декабре прошлого года BP-Azerbaijan и министерство энергетики Азербайджана подписали меморандум о взаимопонимании в целях совместного изучения потенциальных возможностей развития возобновляемой энергетики.
Согласно меморандуму, планируется разработать юридические основы функционирования данной сферы.
(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)
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