Румыния строит трубопровод для подключения к "Южному газовому коридору"

20 июля 2019 11:16 (UTC+04:00)

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