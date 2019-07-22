Азербайджанская нефть дорожает

22 июля 2019 10:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли”, на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 19 июля составила 64,15 доллара за баррель, что на 0,41 доллара выше цены по состоянию на минувший четверг, сообщил в понедельник Trend источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light в пятницу составила 63,45 доллара за баррель, что по сравнению с предыдущим показателем выше на 0,41 доллара. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта в минувшую пятницу составила 60,31 доллара за баррель, что на 0,58 доллара выше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 19 июля составила 61,27 доллара за баррель, что на 0,2 доллара выше предыдущего показателя.

Официальный курс на 22 июля составляет 1,7 AZN/USD.

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