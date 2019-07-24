TANAP удостоен престижной награды

24 июля 2019 13:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Программа социальных и экологических инвестиций (SEIP) проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP) получила престижную награду в категории «Устойчивое развитие» (International CSR Excellence Awards), сообщает Trend со ссылкой на консорциум.

Как отмечается, церемония прошла в Королевской академии драматического искусства (RADA) в Лондоне 22 июля.

«Крупные транснациональные корпорации, такие как Saudi Aramco, Shell, Warner Bros и Coca-Cola, также были награждены в этом году. TANAP добавил еще один успех в свой список международных достижений. Консорциум также приглашен на «Церемонию мировых лидеров корпоративной социальной ответственности (КСО)» в качестве «Мирового лидера». Мероприятие состоится 25 ноября 2019 года в Лондоне», - говорится в сообщении консорциума.

Отметим, что первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, являющегося основным сегментом «Южного газового коридора», составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО «Южный газовый коридор» - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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