Азербайджан нарастил экспорт электроэнергии

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2019 года Азербайджан по таможенным декларациям экспортировал 1,2 миллиарда киловатт/часов электроэнергии против 1,1 миллиарда киловатт/часов за аналогичный период 2018 года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета (ГТК).

В январе-июне стоимость экспортированной электроэнергии составила 51,9 миллиона долларов против 54,6 миллиона долларов за аналогичный период 2018 года.

Основным производителем электроэнергии в Азербайджане является "Азерэнержи".

Мощность генерирующей системы страны составляет 7172,6 мегаватта, что позволяет ежегодно вырабатывать около 24 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

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