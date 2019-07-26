ОАО Азеришыг продолжает меры по реконструкции региональных сетей электроснабжения

26 июля 2019 15:59 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня, в рамках плана мероприятий ОАО Азеришыг в 2019 году по реконструкции региональных и поселковых сетей электроснабжения, в Гедабейский район отправлена очередная партия оборудования.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь ведомства Танрыверди Мустафаев, передает в пятницу Trend.

По его словам, отправлены четыре комплекта деталей трансформаторных пунктов, километры кабеля, опоры и другое необходимое оборудование.

«В настоящее время оборудование уже в Гедабейе. Оно будет использовано для улучшения электроснабжения Планкенд, Паракенд и других сел района. А это значит, что в целом, улучшится электроснабжение около трех тысяч жителей», - сказал он.

Представитель ведомства также сказал, что «Азеришыг» принял все необходимые меры для обеспечения бесперебойного электроснабжения во время «Национального фестиваля Яйлаг».

Напомним, что с начала 2019 года с целью широкомасштабной реконструкции сетей электроснабжения, «Азеришыг» отправил в регионы, не считая Гедабей, 12 колонн автомобилей, груженных необходимым оборудованием, в том числе в Бейлаганский, Агстафинский, Агсуинский, Шамахинский, Габалинский, Джалилабадский, Лянкаранский, Сабирабадский, Горанбойский районы, а также поселок Бина Хазарского района Баку, в поселки Сельский Бинагади, Сулутепе, Ходжасан, Биладжары Бинагадинского района.

Пресс-секретарь добавил, что представляемое им ведомство также продолжает работу по улучшению электроснабжения отдаленных горных регионов и сел.

«Эта работа также будет продолжена во второй половине 2019 года. Основная наша задача, согласно поручению Президента Ильхама Алиева, - осуществление бесперебойного, качественного электроснабжение абонентов Баку и других регионов и сел», - сказал Мустафаев.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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