Азербайджанская нефть подешевела

29 июля 2019 14:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли”, на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 26 июля составила 65,47 доллара за баррель, что на 0,8 доллара ниже цены по состоянию на четверг, сообщил в понедельник Trend источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light в пятницу составила 64,76 доллара за баррель, что по сравнению с предыдущим показателем ниже на 0,8 доллара. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта в пятницу составила 62,72 доллара за баррель, что на 0,05 доллара ниже по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 26 июля составила 62,28 доллара за баррель, что на 1,15 доллара ниже предыдущего показателя.

Официальный курс на 29 июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 22-26 июля
Энергетика 12:34
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 26 июля 10:07
Почему напряженность вокруг Ормузского пролива умеренно влияет на цены на нефть?
Энергетика 25 июля 15:20
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 15-19 июля
Энергетика 22 июля 10:36
Азербайджанская нефть дорожает
Энергетика 22 июля 10:29
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 13 июля 13:45
Лента новостей
Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с министром экономики и финансов Франции
Политика 14:47
Узбекско-корейское СП объявило тендер на закупку турбинного масла
Тендеры 14:43
ДТП с участием микроавтобуса, следовавшего из РФ в Азербайджан, двое погибших (ФОТО)
Происшествия 14:40
В Чили шесть человек погибли в ДТП с автобусом
Другие страны 14:24
Тяжелое ДТП в Баку, поезд сбил такси
Происшествия 14:23
Супер-скидки в Park Cinema Metropark: билет в кино теперь за 3,30 маната
Культура 14:15
Прокурор потребовал 17 лет для экс-главы Межбанка Джахангира Гаджиева
Общество 14:12
В Генштабе рассказали о совместной с Турцией борьбе с боевиками в Сирии
Другие страны 14:10
Лондон добивается освобождения своего танкера, а не обмена задержанными судами
Европа 14:08