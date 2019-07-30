Азербайджанская нефть подорожала

30 июля 2019 15:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли”, на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 29 июля составила 65,78 доллара за баррель, что на 0,31 доллара выше цены по состоянию на пятницу, сообщил во вторник Trend источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light в понедельник составила 65,08 доллара за баррель, что по сравнению с предыдущим показателем выше на 0,32 доллара. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта в понедельник составила 63,09 доллара за баррель, что на 0,37 доллара выше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 29 июля составила 62,46 доллара за баррель, что на 0,18 доллара выше предыдущего показателя.

Официальный курс на 30 июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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