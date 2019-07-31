SOCAR существенно увеличила объемы экспорта нефти и нефтехимических продуктов

31 июля 2019 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR увеличила объемы экспорта нефти и нефтепродуктов на 48 процентов во втором квартале 2019 года, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Как отмечается, за отчетный период SOCAR экспортировала 4,9 миллиона тонн сырой нефти (включая прибыльную нефть, добываемую на блоке нефтегазовых месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли"), более 172 миллионов кубометров природного газа, более 604 тысячи тонн нефти и нефтехимических продуктов.

"Несмотря на снижение экспорта сырой нефти, зафиксировано 48-процентное увеличение объемов экспорта нефти и нефтехимических продуктов. Одним из факторов, способствующих снижению экспорта сырой нефти и газа, является направление больших объемов продукции на переработку", - говорится в сообщении.

Как отмечается, за отчетный период из страны было экспортировано более 2,4 миллиарда кубометров газа. Наблюдался 37-процентный рост экспорта природного газа, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в связи с началом работы "Южного газового коридора", говорится в сообщении.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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