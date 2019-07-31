SOCAR об информации о приобретении доли в турецкой медиа-группе

31 июля 2019 11:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Информация, распространившаяся в турецких СМИ о желании азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR приобрести долю в турецкой медиа-группе «Demirören», не соответствует действительности. Об этом сказали в среду Trend в SOCAR.

«Информация не соответствует действительности. У нас нет таких планов», - сказали в компании.

Отметим, что турецкие СМИ распространили информацию о том, что SOCAR хочет приобрести долю в медиа-группе «Demirören».

Как сообщается, продажа медиа-группы «Doğan», которая была приобретена «Demirören» в 2018 году, вновь на повестке дня.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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