Азербайджанская нефть подешевела

2 августа 2019 10:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли”, на базисе CIF в итальянском порту Аугуста первого августа составила 66,09 доллара за баррель, что на 1,32 доллара ниже цены за предыдущий день, сообщил в пятницу Trend источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light в четверг составила 65,44 доллара за баррель, что по сравнению с предыдущим показателем ниже на 1,33 доллара. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта в четверг составила 63,41 доллара за баррель, что на 1,28 доллара ниже по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, первого августа составила 62,55 доллара за баррель, что на 1,36 доллара ниже предыдущего показателя.

Официальный курс на 2 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанская нефть подорожала
Энергетика 1 августа 17:30
В Казахстане растут цены на нефть
Бизнес 1 августа 15:17
Цена нефти Brent поднялась выше $65
Энергетика 31 июля 06:47
Азербайджанская нефть подорожала
Энергетика 30 июля 15:25
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 29 июля 14:33
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 22-26 июля
Энергетика 29 июля 12:34
Лента новостей
ОБСЕ консультирует Туркменистан в вопросах защиты энергоинфраструктуры от природных катастроф
Туркменистан 11:49
Азербайджанские ветеринары отчитались о вакцинации от сибирской язвы и других опасных инфекций
Общество 11:47
Вскоре SpaceX запустит на орбиту израильский спутник связи
Израиль 11:43
В июне в Турции сократилось число транспортных средств
Бизнес 11:42
В Азербайджане будет обновлена классификация специальностей профобразования.
Общество 11:37
Профшколы Азербайджана будут готовить кадры по новым специальностям
Общество 11:31
В Бангкоке два человека пострадали в результате нескольких небольших взрывов
Другие страны 11:28
Приостановлено газоснабжение в четырех районах Баку
Общество 11:26
В Казахстане запустят производство мяса совместно с иностранными партнерами
Бизнес 11:20